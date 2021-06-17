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Beşiktaş’ta 10 numara forvet taarruzu

Kartal, Teixeira ile Lucas Martins için temaslara başlarken Diego Costa ve Mbaye Niang için de görüşmeler sürüyor.

Güncellenme: 08:39, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta 10 numara forvet taarruzu

TEKNİK Direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, taarruza başladı. Siyah-beyazlılar, 10 numara bölgesi için görüştüğü Teixeira'nın senelik maaşı konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Orta sahada Josef'in yanına düşünülen Lucas Martins'ten yeşil ışık alan Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için Diego Costa'dan vazgeçmedi. Bu arada ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, Rennes'den ayrılması beklenen Mbaye Niang için Porto, Beşiktaş ve Krasnodar'ın devrede olduğunu yazdı.

Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın