Beşiktaş’ta 10 numara forvet taarruzu

TEKNİK Direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, taarruza başladı. Siyah-beyazlılar, 10 numara bölgesi için görüştüğü Teixeira'nın senelik maaşı konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Orta sahada Josef'in yanına düşünülen Lucas Martins'ten yeşil ışık alan Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için Diego Costa'dan vazgeçmedi. Bu arada ünlü Fransız gazetesi L'Equipe, Rennes'den ayrılması beklenen Mbaye Niang için Porto, Beşiktaş ve Krasnodar'ın devrede olduğunu yazdı.