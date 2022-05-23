Beşiktaş’ta 14 sözleşme bitti! Sil baştan…

Son 25 yılın en kötü performansını sergileyen Beşiktaş'ta 14 ismin sözleşmesi sona erdi. Biri kiralık toplam 3 isim haricindekilerle yollar ayrılacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyen Beşiktaş, ciddi bir yapılanmanın içine giriyor. Atiba, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan hariç sözleşmeleri sona eren Batshuayi, Pjanic, Vida, Larin, N'Sakala, Ljajic, Lens, Douglas, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la yola devam etmeyecek siyah-beyazlılar transferde önceliği savunmaya verdi.

Yönetim 27 Haziran'da başlayacak, 5-16 Temmuz'da Avusturya'da devam edecek hazırlık kampına kadar Leipzig'den Sörloth'un, Konyaspor'dan ise Abdülkerim'in transferlerini bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Beşiktaş'a veda eden Vida'nın Hull City ve Başakşehir'le görüştüğü belirtildi.

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