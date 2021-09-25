Beşiktaş’ta 3 futbolcu sakatlıktan döndü
Ajax ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklara başlarken; sakatlıklardan canı çok yanan siyah-beyazlılara 3 futbolcudan müjde geldi.
Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, ligdeki Altay yenilgisinin ardından izin yapmadan çalışmalara başladı.
Birçok sakat futbolcusu olan Beşiktaş’ta Altay maçında Atiba, Oğuzhan ve Pjanic sakatlandı.
Siyah-beyazlıların bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda Larin takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları düzelen Necip Uysal, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira takımlara çalışmalara katıldı.
Beşiktaş’ın eksikleri
- Domagoj Vida
- Welinton
- Mehmet Topal
- Miralem Pjanic
- Rachid Ghezzal
- Kevin N’Koudou
- Francisco Montero (Hasta)
- Salih Uçan
- Oğuzhan Özyakup
- Atiba Hutchinson