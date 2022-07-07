Beşiktaş’ta 4 günde 3 forvet! Transferde şaha kalktı…

Cenk Tosun’un ardından Wout Weghorst’u açıklayan siyah beyazlılar, sıcağına sıcağına Muleka’nın transferini de KAP’a bildirdi. Teknik Direktör İsmael’in hücum hattı zenginleşti.

Doğan GÜNDOĞDU

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Standart boyut

Kara Kartal'da yaz transfer döneminde imza yağmuru var! Saiss ve Gedson ile hem savunmaya hem de orta sahasına güç katan Beşiktaş, hücum hattına yaptığı takviyelerle şov yaptı. Bonservisi elinde olan Cenk Tosun'u yuvaya döndüren yönetim, uzun uğraşlar verdiği Wout Weghorst'u satın alma opsiyonuyla kiraladı. Önceki gün anlaşma sağlanan Jackson Muleka'dan da sevindirici haber geldi. Kartal, Muleka'nın transferini KAP'a bildirdi.

ISMAEL’İN YÜZÜ GÜLDÜ

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 4 günde 3 forvet transferiyle taraftarını coştururken Teknik Direktör Valerien İsmael'in kadro zenginliği arttı. Bu arada Muleka transferinde Standart Liege'e 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli 2 taksit halinde ödenecek. 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 22 yaşındaki D.Kongolu forvetin 2-3 gün önce İsmael ile telefon görüşmesi yaptığı ve Beşiktaş'a gelişinde bu konuşmanın etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

SADECE UYUMAYA VAKTİNİZ OLACAK

Beşiktaş’ın yurtdışı kampı Avusturya'da start aldı. Teknik Direktör Valerien İsmael, öğrencilerine kampın oldukça yorucu olacağının sinyalini verdi. “Sadece uyumak için vaktiniz olacak” diyerek sert bir ikazda bulunan Fransız teknik adam, ekstra çalışmalar yaptıracak. Saha kenarına getirilen vinçle antrenmanın görüntülerini çektiren İsmael, buna göre antrenman metodları uygulayacak. Günlük analiz toplantıları yapacak olan siyah-beyazlılar hem maç hem antrenman görüntüleriyle eksiklerini görecek ve sistemi ezberlemeye çalışacak.