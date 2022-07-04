Beşiktaş’ta 400 milyon TL’lik temizlik!

Beşiktaş yönetminin kadrodaki temizlik operasyonu başarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi 14 futbolcuyla yolları ayırdı. Maaş bütçesinde 23 milyon 615 bin Euro’luk tasarruf elde eden Kartal, çok büyük bir işe imza attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, kadro temizliğinde kulübe dev bir mali kazanç sağladı.

Beşiktaş'ta Vida, Batshuayi, Teixeira, Pjanic, Ljajic, Oğuzhan, Lens, N'Sakala, Douglas, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Güven ve Larin'le yollar ayrıldı. Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunun kullanılmaması gündemde. Sözleşmesi sona eren futbolculardan bir tek Atiba'da ‘Devam' kararı çıktı.

Ayrılan oyuncuların ödenen yıllık maliyetinin 23 milyon 615 bin Euro'yu bulması, yönetimin elini rahatlattı. Yaklaşık 400 milyon TL'lik bir maaş yükünden kurtulan yönetim, hem maaş bütçesinde yer açtı hem de gelecek transferler öncesi tekliflerini yükseltme şansı yakaladı.

SIRADA WEGHORST

Cenk Tosun’a imzayı attıran Beşiktaş, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'u açıklamaya hazırlanıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan ancak Burnley ile satın alma opsiyonu pazarlıkları yapan siyah-beyazlılar, İngiliz kulübünü ikna etmek üzere. Weghorst'un Avusturya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.