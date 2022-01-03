Beşiktaş’ta 5 futbolcuda corona şüphesi! Süper Kupa’da yoklar
Beşiktaş'ta Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa Finali öncesi 5 futbolcu corona belirtileri nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübü, 5 Ocak Çarşamba günü Katar’da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde yapılan kontroller sonrasında 5 futbolcuda üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı takımda, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI
“Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.”