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Beşiktaş’ta 5 futbolcuda corona şüphesi! Süper Kupa’da yoklar

Beşiktaş'ta Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa Finali öncesi 5 futbolcu corona belirtileri nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yayınlanma: 13:40 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş’ta 5 futbolcuda corona şüphesi! Süper Kupa’da yoklar

Beşiktaş Kulübü, 5 Ocak Çarşamba günü Katar’da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde yapılan kontroller sonrasında 5 futbolcuda üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.”

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