Beşiktaş’ta Aboubakar kâbusu! Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında da yok…

Beşiktaş’ta Aboubakar şoku yaşanıyor… Sakatlığı nedeniyle 32’inci haftada kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

‘CENK’İN DURUMU DA AYNI’

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, “Aboubakar’ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk’in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor” dedi.