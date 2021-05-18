Beşiktaş’ta Aboubakar krizi

Süper Lig'de 15 gol atarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Vincent Aboubakar ile ayrılık yakın… Sakatlığı nedeniyle sezonun finalindeki kritik maçlarda görev alamayan Aboubakar'ın mevcut 1.6 milyon Euro'luk ücretinde yeni sözleşme için 2.5 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, sakatlık riskini de dikkate alıp 2.5 milyon Euro'luk ücrete sıcak bakmadığını golcü oyuncunun menajerine iletti. Kamerunlu forvetin bu sebepten dolayı siyah-beyazlılara veda etmesi bekleniyor.

TRT Spor'a konuşan Aboubakar, “Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim” ifadeleriyle kalmak istediğini dile getirdi.

BİR YIL DAHA OYNAMAYA HAZIRIM

Öte yandan 38 taşındaki Atiba Hutchinson, NTV'ye Beşiktaş'ta 1 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi. Kanadalı orta saha, “Tek odaklandığım şey şampiyonluktu. Kulüple konuşacağız. Vücudum bana müsaade edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki sezon oynarsam, bir sonraki sezonu yine konuşuruz. O zaman 40'a kadar oynar mıyım, bakmam lazım” dedi.