Beşiktaş’ta Adem Ljajic krizi! Kadro dışı bırakıldı…

Beşiktaş'taki geleceği uzun süredir bilinmezliğini koruyan Adem Ljajic, ikinci kez kadro dışı kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic, antrenmanlara tek başına devam edecek.

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Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic takımdan ayrılmayı reddedince kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı kulübün bir süredir yolların ayrılması konusunda görüşme halinde olduğu Boşnak oyuncu ile anlaşma yapılamadı. Adem Ljajic’e lisans çıkarmayı düşünmeyen Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın onayıyla Ljajic’in kadro dışı bırakılmasına karar verdi. Siyah beyazlıların 2018’de Torino’dan kiraladığı ve 2019’da 6,5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı 29 yaşındaki futbolcu, artık takımla birlikte antrenmanlara katılamayacak.

İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI KALDI

2 günlük iznin ardından bu akşam saat 18.00’de Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlılarda, Boşnak futbolcu çalışmada yer almayacak. Geçen sezonun ilk haftalarında da disiplinsiz hareketleri nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Ljajic, bir süre sonra affedilmiş ancak fazla forma şansı bulamamıştı. Ljajic’in yanı sıra Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin de kadro dışı kalmış ve takımdan ayrı çalışmıştı.

AYRILMAYI KABUL ETMEYİNCE…

Ocak ayında takımdan gönderilemeyen 29 yaşındaki futbolcu bu transfer döneminde de takımdan ayrılmayı kabul etmeyince kadro dışı bırakıldı. Süper Lig’de 2020-21 sezonunda 22 maçta forma giyen Ljajic, 2 gol-4 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine Partizan’da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi ekiplerde forma giydi.

BEŞİKTAŞ’TAN ADEM LJAJIC AÇIKLAMASI

Öte yandan Adem Ljajic hakkında bir açıklama yayınlayan siyah beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.”

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