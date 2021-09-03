Beşiktaş’ta Adem Ljajic’in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti. Ljajic'in alacaklarına karşılık bonservisi verildi.

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Barcelona forması giyen Miralem Pjanic’i kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferine lisans çıkartabilmek için Adem Jjajic’in sözleşmesini feshetti.

Siyah beyazlılara toplam maliyeti 20.6 milyon Euro’yu bulan Ljajic’in menajeriyle bir anlaşma yapan yöneticiler sözleşme feshi için masaya oturdu. Sırp orta saha alacaklarına karşılık bonservisini talep etti.

MENAJERİYLE ANLAŞMA

Yıldız oyuncunun menajeri Fali Ramadani de Beşiktaş’ın bu teklifi kabul etmesi halinde Miralem Pjanic transferine aracılık etmeye söz verdiği öğrenildi. Barcelona ile görüşmelere başlayan ve Miralem Pjanic’i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş’ta Ljajic ile yollar ayrıldı.

Yabancı sınırlaması nedeniyle kadrosunda Pjanic’e yer açmak isteyen Beşiktaş Ljajic’i göndererek bu sıkıntıya da son vermiş oldu.