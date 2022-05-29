Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

Beşiktaş'ta düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Fuat Çimen ile başkanlık yarışına giren mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, yeniden seçildi. Seçim sonucunun ardından konuşan Çebi, kongre üyelerine sitem etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Siyah beyazlı kulüpte Fuat Çimen ile başkanlık arışına giren Ahmet Nur Çebi, oyların büyük çoğunluğunu elde etti ve yeniden başkanlığa seçildi.

Resmi olarak açıklanmayan oylama sonucundan önce başkan adayı Fuat Çimen, ailesi ve ekibiyle birlikte seçimi kazanan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına gelerek kendisini tebrik etti. Çebi de, Çimen’e teşekkür etti.

Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 20 sandık sonucunda 4 bin 423 oy kullanılırken, bunların 3 bin 965’i geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen bin 190 oy aldı. 397 boş oy kullanılırken, 59 oy ise geçersiz sayıldı.

ÇEBİ: BU KADAR AZ OLMAMALIYDI

Yeniden başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey’e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum.”

“BU KADAR AZ OLMAMALIYDI”

“Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmelidir ki Beşiktaş'a hizmet etmiş olan herkesin Beşiktaş için yapmış olduğunu biliyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir, kazanan için de kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Şunu söylüyorum ki Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı.”

“13 BİN KİŞİ NEREDEYDİ?”

“Beşiktaş'a çok kişi hizmet edebilir, lütfen adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin tane oy kullanacak arkadaşımızın 4, 5 bin tane olması durumu var. Buraya gelmeyenlerin iyi düşünmeleri gereken bir şey. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik ve beraberlik ihtiyacı duyduğumuz bu süreçte gelemeyen arkadaşlarımızı kenetlenmeye, bizlerle olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası birlik ve beraberlik olsun. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım ve Beşiktaş'ın gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım, kara kartalın en yüksek yerde uçması için gereken mücadeleyi verelim. Hayırlısı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun.”