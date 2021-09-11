Beşiktaş’ta Alex Teixeira üzüntüsü! Yine sakatlandı…

Beşiktaş’ın sakatlıktan yeni çıkan Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 42. dakikasında sakatlanarak yerini genç oyuncu Can Bozdoğan’a bıraktı.

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Karagümrük karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan ancak daha sonra sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı kalmış ancak daha sonra iyileşerek Yeni Malatyaspor mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Karşılaşmada dakikalar 42'yi gösterdiğinde sakatlığı nükseden Brezilyalı futbolcu, mücadeleye devam edemeyerek yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak, yapılacak olan tetkiklerin ardından açıklamada bulunacak.