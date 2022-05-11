Beşiktaş’ta Alexander Sörloth ile sıcak temas

Beşiktaş Norveçli golcü Alexander Sörloth için görüşme yapacak. Menajer Morten Wivestad’in önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yetkililerin yeni projesini ve teklifi dinleyecek. Real Sociedad da kiralık oynattığı futbolcunun tapusunu istiyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Valerien İsmael'in, “Bize gol atacak bir forvet lazım” açıklamasının ardından Beşiktaş'ta arayış hızlandı. Süper Lig'de etki yaratmış, fizikli ve gol vuruşu olan isimleri değerlendiren siyah-beyazlıların ilk adayı Alexander Sörloth'tan başkası değil. Bonservisi Leipzig'de olan, sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli’nin menajerinin bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Menajer Morten Wivestad, siyah-beyazlı yetkililerle görüşmeler yapacak.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Beşiktaş, Real Sociedad'ın elinde tutmak istediği, Fenerbahçe'nin de geniş transfer listesinde yer alan Sörloth'u, Valerien İsmael'in başrolünde olduğu yeni projeyle etkilemek istiyor. Oyuncunun bonservisini alma konusunda da menajerle fikir alışverişi yapılacak.

Leipzig'in 15 milyon Euro dolayında bonservis istediği biliniyor. Alexander Sörloth, üç kulvarda 41 maçta 7 gol attı. Norveçli, Süper Lig'de 24 golle krallık koltuğuna oturmuştu.

B PLANI POHJANPALO

Rizespor formasıyla 31 maçta 16 gol atan Joel Pohjanpalo da Beşiktaş'ın gündeminde. Oyuncunun, bir dönem Bursa'da oynayan menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlılara sunum yaptı. Hebel, Fenerbahçe derbisini izlerken Fin golcü ise önceki gün Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşıp sildi. Pohjanpalo'nun bonservisi B.Leverkusen'de.