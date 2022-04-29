Beşiktaş’ta Alexander Sörloth itirafı: İmkansız değil

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, forvet transferi hakkında konuştu. Valerien İsmael ile birlikte basın mensuplarını iftarda ağırlayan Kazancı, Norveçli golcünün kadroya katılmasının imkânsız olmadığını dile getirdi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Valerien İsmael, dün basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Kazancı, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

“Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro olan opsiyonunu 1 milyonun altına düşürmeye çalışıyoruz. Rıdvan'a gelen resmi teklifler var, Ersin için şu an bir şey yok. Atiba ilgili henüz bir karar vermedik.”

“GEDSON’UN MAAŞI DÜŞÜK”

“Gedson’un maaşı Türkiye standartları için düşük. Golcü transferinde bütçemizi bir tık aşabiliriz. Sörloth transferi imkânsız değil. Onun için görüştük. Anlaşmak üzere olduğumuz birden fazla oyuncu var. Takımın iskeletini 22 Haziran'a kadar oluşturmalıyız.”

Sörloth'un çok kaliteli bir forvet olduğunu dile getiren İsmael ise, Trabzonspor maçında verilen penaltıyı garipsediğini dile getirdi.