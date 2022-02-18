Beşiktaş’ta Altay maçı öncesi bir eksik daha

Beşiktaş'ta orta sahanın beyni Miralem Pjanic’in baldırında kanama tespit edildi. Altay sınavı öncesi Larin, Rıdvan ve Batshuayi’li eksik listesine tecrübeli futbolcu da eklendi.

Ali AYDIN

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Üst üste yaşanan üç beraberlikle sıkıntıya giren Beşiktaş'ta Altay sınavı çıkış olarak görülüyor ancak takımdaki eksikler her geçen gün artıyor. Adana Demirspor deplasmanında sakatlanan Larin ve Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakada cezalı duruma düşen Batshuayi'den yoksun olacak siyah-beyazlılarda son eksik Miralem Pjanic oldu.

Boşnak futbolcu dünkü idmanda ağrı hissedince yapılan kontrolde, alt baldır arka adalede (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi. Pjanic, Altay maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Oğuzhan'ın durumu da maç öncesi netleşecek.

N’KOUDOU DÖNÜYOR

Uzun süreli tedavi sürecinin son aşamasına gelen Kevin N'Koudou, İstanbul'a dönüyor. Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini Fransa'da geçiren N'Koudou, iki hafta içinde İstanbul'da olacak ve takımla çalışmalara başlayacak.