Beşiktaş’ta anahtar Kaan Ayhan’da!

Beşiktaş'ın istediği yerli takviyesinde rota milli yıldız Kaan Ayhan. Sahada 3 Türk bulundurması gereken Sergen Yalçın, Kaan Ayhan’ı istiyor. Gurbetçi futbolcu, pek çok mevkide oynayabiliyor.

Ali AYDIN

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Yabancı kuralının değişmesiyle Beşiktaş'ta işler zorlaştı. Sahada en az üç Türk futbolcu bulundurmak zorunda olan siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın gözü transferde. Gaziantep mücadelesi sonrası, “İki oyuncu daha alma planımız var. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var” diyen Yalçın'ın liste başı ise Kaan Ayhan'dan başkası değil.

Tecrübeli çalıştırıcı, gurbetçi futbolcunun pek çok açıdan işlerini kolaylaştıracağına inanıyor ve transferini çok istiyor. 26 yaşındaki A Milli futbolcu, stoper, sağ bek ve orta sahada forma giyebiliyor. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan'ı kullanarak ‘oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma' zorunluluğundan kurtulmak amacında.

Hatırlanacağı gibi son maçta Batshuayi girerken Ghezzal'ın çıkması gerekmişti.

SON MAÇTA 90’DA GİRDİ

Sassuolo, Kaan Ayhan konusunda ‘tok satıcı'yı oynuyor ancak oyuncuya da süre vermiyor. Kaan, Sassuolo'nun ligin ilk haftasında, deplasmanda Verona'yı yendiği maçta 90. dakikada süre geçirmek için oyuna girdi.