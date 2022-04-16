Beşiktaş’ta Anderson Talisca transferi için sponsor devrede!

Beşiktaş'ın yeni sponsoru Anderson Talisca transferi için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Bahreyn merkezli şirketin desteğiyle bir yıldız getirmek istiyor. Akıllardaki isim Anderson Talisca... Başkan Çebi ve ekibi, bütçe çalışmalarına hız verdi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto para platformu ile 2024'e kadar 12 milyon Euro'luk forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Beşiktaş, bu birlikteliği transferde de kullanmak için ilk adımları attı.

Siyah-beyazlı yönetim, Bahreyn merkezli şirketin yetkilileri ile görüşüp yeni sezonda bir transferin sponsorluğunu üstlenmelerini istedi. Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenildi. Söz konusu transfer hedefi ise Anderson Talisca'dan başkası değil…

FENERBAHÇE DE TEMASTA

Talisca’yı yeniden Vodafone Park'ta izlettirmek isteyen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, maliyet araştırması yapıyor. Gelecek sezon bütçesinin 25 milyon Euro'yu aşmaması planlanıyor. Bu açıdan maddi konular siyah-beyazlılar için hayati önem taşıyor. Talisca, bonuslar hariç yaklaşık 8 milyon Euro kazanıyor. Al Nassr'ın ödemelerini yapıp serbest kalmasını engellediği 28 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe de temasta.