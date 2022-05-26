Beşiktaş’ta başkan adayı Fuat Çimen, listesini teslim etti

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile birlikte 29 Mayıs'ta başkanlık seçimine giren Fuat Çimen, yönetim listesini teslim etti.

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Beşiktaş’ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu’na teslim etti.

Fuat Çimen seçimin hayırlı olmasını dilerken, yönetim kurulu aday listesini de bizzat kendisi açıkladı.

Teslim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını ifade ederek, “Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs'ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız” dedi.

Fuat Çimen’in listesi şu isimlerden oluşuyor:

Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

YEDEK ÜYELER:

Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek