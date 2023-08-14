Beşiktaş’ta bir taşla iki kuş!

Kartal’ın daha önce anlaştığı Bakhtiyor, İstanbul’a geliyor. CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova’ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Sazonov için de Dinamo ile masaya oturdu.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ın imzaya beklediği Bakhtiyor Zaynutdinov, CSKA Moskova'nın Sochi ile oynadığı maçta başkent kulübüne veda etti. 25 yaşındaki Kazak 10 numaranın bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

CSKA ile görüşmelere son noktayı koymak için Moskova'ya giden Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın, başkentin diğer kulübü Dinamo ile Saba Sazonov için masaya oturduğu öğrenildi. 21 yaşında, 1.94 boyundaki Rus stoper için Dinamo'nun 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

BERNARDESCHİ İDDİASI

Türkiye’de mavi kartla yerli statüsünde oynayacak Bakhtiyor için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan siyah beyazlıların gündemine gelen bir başka isimse Federico Bernardeschi. Menajerlerin, Kanada'da Toronto FC forması giyen İtalyan sağ açığı Beşiktaş'a önerdiği de ileri sürüldü. Fiorentina çıkışlı olan, Juventus'ta da ter döken 29 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı 2026'da bitiyor. Siyah-beyazlıların önünde satın alma opsiyonlu kiralama formülü bulunuyor.