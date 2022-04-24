Beşiktaş’ta Can Bozdoğan sakatlandı!
Beşiktaş Kulübü, başarılı orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Beşitaş’ın cuma günü yaptığı antrenmanda sakatlanan Can Bozdoğan’ın son durumuyla ilgili bilgi verildi.
Siyah beyazlı kulüpte yapılan açıklamada, ayak bileği iç kısmında ezilme olan Can Bozdoğan’ın Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi:
“Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır.”