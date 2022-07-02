Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Wout Weghorst 9 Temmuz’da sahada!

Beşiktaş'ın yeni santrfor ikilisi Cenk-Weghorst, ilk hazırlık maçında açılışı yapacak. Siyah-beyazlılar hem Cenk Tosun’un hem de Wout Weghorst’un transferlerini bitirdi. Avusturya kampına katılacak iki golcü, takımın ilk hazırlık maçında şans bulacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Kara Kartal'da santrfor hattı netleşti. Beşiktaş yönetimi Wout Weghorst ve Cenk Tosun transferlerini bitirdi. İki transferde de tüm pürüzler giderildi. Oyuncuların 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında olacağı kesinleşti.

Teknik patron Valerien İsmael'in, Cenk ve Weghorst'u 9 Temmuz'da Werder Bremen ile oynanacak ilk hazırlık maçında sahada görme isteği de gerçek olacak. İki golcü, bu mücadelede görev yapacak

AYNI TESİSTE İDMAN YAPIYOR

Everton ile sözleşmesi dün biten Cenk bir süredir Beşiktaş'ın da kamp yaptığı Riva'da Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri'nde, kendisine verilen program doğrultusunda çalışıyordu. Beşiktaş'taki 3. dönemine hazırlanan 31 yaşındaki golcü, 15 milyon TL alacak; bir artı bir yıllık sözleşme imzalayacak. Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanacak Weghorst'a 2.7 milyon Euro garanti ücret verilecek.