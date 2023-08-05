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Beşiktaş’ta ceza korkusu

Tiran'daki 'Meşale şov' Beşiktaş'ın başını ağrıtacak. Daha önceki benzer olaylar nedeniyle UEFA’dan para cezası alan Beşiktaş, daha ağır bir yaptırımla karşıya kalabilir.

Doğan GÜNDOĞDU
Yayınlanma: 09:14 - 05 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Beşiktaş’ta ceza korkusu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana'yı deplasmanda da 2-0 yenerek 3. ön elemeye adını yazdırdı.

Ancak başlama düdüğünden önce yaşananlar, siyah-beyazlı yönetimi düşündürüyor. Kombetare Arena'daki karşılaşma, Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler dolayısıyla başlayamamış, Arnavut seyirciler de sahaya girmişti. Başlama düdüğü 15 dakika gecikmeli çalan mücadele ile ilgili UEFA, delege ve hakem raporlarının ardından disiplin soruşturması açtı.

Daha önceki benzer olaylar nedeniyle para cezası alan Kartal, daha ağır bir yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.

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