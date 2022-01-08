Beşiktaş’ta corona kadın takımına sıçradı

Beşiktaş Kulübü corona ile savaşıyor. Erkek A Futbol Takımı'nın ardından Kadın Futbol Takımı'na uygulanan testlerde çok sayıda pozitif vakaya rastlandı.

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Beşiktaş Vodafone TAkımı’nın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulandı. Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan, Teknik Direktör Mesut Kır ve 8 sporcuda pozitif bulguya rastlandı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.

9 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile oynayacağı maçta Beşiktaş Vodafone Takımı’nın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörü Gizem Başkaya bulunacak.

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