Beşiktaş’ta derbi öncesi döner ziyafeti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde döner ziyafeti çekti.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta döner ziyafeti yaşandı. Yılın son derbisi öncesi Etiler’de bulunan bir dönerci tarafından Beşiktaş Kulübü Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaşlı futbolculara ve Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’na akşam yemeğinde döner hazırlandı. Dönerci Serkan Usta’nın hazırladığı sunumdan memnun kalan siyah beyazlılar moral dolu bir akşam yaşadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbolcuların döner kesme deneyimi de sıra dışı anlara sahne olurken, futbolcular ve yönetim kurulu da hazırlanan moral yemeğinden dolayı hem mutluluklarını dile getirdi, hem de döneri çok beğendiklerini söylediler.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen akşam yemeğinde, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve futbolcularla sohbet ederken Fenerbahçe maçın için de takıma başarılar diledi.