Beşiktaş’ta Dodi Lukebakio’ya dönüş

Beşiktaş, Arsenal’dan ayrılacak Pepe pahalı gelince, takımı Bundesliga 2’de düşünce ayrılmak isteyen Dodi Lukebakio’ya için 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Pepe’nin maliyeti arttı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in öncelikli hedef olarak belirlediği kanat transferi için ibre yeniden Dodi Lukebakio'ya döndü. Kongo asıllı Belçikalı futbolcu Hertha Berlin ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen takımı Bundesliga 2'ye düştüğü için ayrılmak istiyor. Alman ekibinin 2019 yılında büyük umutlarla Watford'dan 20 milyon Euro'ya aldığı kanat oyuncusu, yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyor.

KARAR AŞAMASINDA

Sağ kanatta görev alan Dodi, geçen sezon Bundesliga'da 32 maça çıktı, 11 gol 4 asistlik başarılı bir sezon geçirdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon € olan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın gözden çıkardığı rakam 6 milyon €. Bu parayı iki taksitte Hertha Berlin'e ödemeyi planlayan siyah-beyazlılar pazarlıklarını sürdürüyor. Bundesliga ekiplerinden ciddi teklifler alan Dodi'nin kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.