Beşiktaş’ta Dortmund öncesi Pjanic galası

Ligde 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, yeni transfer Pjanic'in ilk maçında Dortmund mücadelesi öncesi Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar açısından bu maç, yeni transfer Miralem Pjanic'in de galasına şahitlik edecek. Sergen Yalçın, milli takımıyla formda bir görüntü çizen Pjanic'i ilk 11'de sahaya sürecek, takımla çalışan Alex Teixeira'yı ise Dortmund maçını düşünerek yedek soyunduracak. Cezalı Salih Uçan'ın yerine ise bir diğer yeni transfer Can Bozdoğan'ın oynaması oynaması bekleniyor. Umut Meraş'ın sakatlığı devam ederken milli takımlarından geç gelen Atiba ve Larin, kadroya alınmadı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, N’Koudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Mallan, Nshimirimana, Haddai, Mustafa, Aabid, Kubilay, Adem

Saat: 20.00

Stat: Vodafone Park

Hakem: Arda Kardeşler