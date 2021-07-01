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Beşiktaş’ta Dzeko sürprizi

İtalyan basını, Beşiktaş’ın 35 yaşındaki Edin Dzeko için ısrarcı olduğunu yazdı. Yönetim, tecrübeli forvetin yıllık maaşı konusunda Roma’yla ortak yol bulmak için çalışıyor.

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:00, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta Dzeko sürprizi

Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına hız veren Beşiktaş'ta Edin Dzeko gündeme geldi. Diego Costa ve Alexander Mitrovic ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların Dzeko'yla ilgilendiği İtalyan basınına yansıdı. Ünlü gazeteci Di Marzio, Beşiktaş yönetiminin Boşnak yıldızın transferinde ısrarcı olduğunu ifade etti. 35 yaşındaki golcünün senelik 7 milyon Euro'yu bulan maaş konusu siyah-beyazlılar için sıkıntı oluşturuyor.

Roma yöneticileriyle temas kuran Beşiktaş, maaş konusunu sordu. İtalyan yöneticiler, kiralama formülüyle maaşının yarısını ödeyebileceklerini siyah-beyazlılara iletti. 3.5 milyon Euro gibi bir ücretin nasıl bir ödeme planıyla yapılacağı Beşiktaş'ın gündeminde. Roma'nın yeni hocası Mourinho'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği öğrenildi. Boşnak forvet, geçen sezon 13 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

6 YOLCU

Öte yandan Beşiktaş’ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic, Tyler Boyd, Hasic, Douglas, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın gönderilmesi kararlaştırıldı. Yönetim, Ljajic için İtalyan kulüpleriyle temasta. Kartal, Boşnak asıllı Sırp yıldızın satışından gelir elde etmek istiyor.

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