Beşiktaş’ta fark var

70 puanla ligin zirvesindeki Beşiktaş, rakamlarla büyük fark yaratıyor. Siyah-beyazlılar, 70 golle ligin en çok gol atan takımı olurken, ligin en az berabere kalan (4) ve en az mağlup olan (6) takımı konumunda. Kartal'ın bu istatistiklere ulaşmasında tüm takımın katkısı olsa da ileri uçta oynayan 4 futbolcunun performansı göz kamaştırıyor.

Aboubakar (15 gol-4 asist), Larin (15 gol-4 asist), Ghezzal (3 gol-14 asist) ve Atiba (4 gol-8 asist) dörtlüsü toplam 37 gol atarken, takımın kaydettiği 70 golün 31'ine de asistleriyle hayat verdi.

SERGEN YALÇIN'IN 100'Ü GÜLÜYOR

SERGEN Yalçın da bu başarının başmimarı olarak dikkat çekiyor. Yalçın yönetiminde 47 maça çıkan Kartal, 32 galibiyet-6 beraberlik-6 yenilgiyle 102 puan toplayıp yüzde 68'lik kazanma oranı yakaladı. Yalçın'lı Kartal, rakip ağlara ise şu ana kadar 100 gol bıraktı. Trabzonspor 49 maçta 88 puan alırken, 47'şer maça çıkan Galatasaray 85, Fenerbahçe 79 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, genç eldivenler Ersin ve Utku'yla çıktığı bu 47 karşılaşmanın 19'unda kalesini gole kapattı.