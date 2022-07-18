Beşiktaş’ta Fassnacht geri sayımda

Young Boys, orta sahaya takviye yaptı, Christian Fassnacht’a izin çıktı. Siyah beyazlılar, ikinci etap çalışmalarına yıldız futbolcuyla başlayacak.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ın yedinci transferi artık resmileşiyor. Young Boys'un 28 yaşındaki çok yönlü orta sahası Christian Fassnacht, Beşiktaş'a imza atmak için gün sayıyor. Fassnacht önceki gün başlayan İsviçre Ligi'nin ilk haftasında takımının formasını FC Zürih'e karşı giydi; 4-0 galibiyete 1 gol-1 asistle katkı verdi. Bu, tecrübeli futbolcu için adeta bir veda maçı gibiydi.

Çünkü Young Boys, orta sahaya Verona'dan Kevin Rüegg'i transfer etti. Böylece Fassnacht'a da izin çıkmış oldu. Beşiktaş, hazırlık etabının çarşamba günü başlayacak ikinci ayağına Christian Fassnacht ile çıkmayı planlıyor.

GENÇLER RAPOR BEKLİYOR

Teknik Direktör Valerien İsmael, İspanya kampının kadrosunu duyurmaya hazırlanıyor. Takımın gençlerinin gözü, bu listede. Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün'ün yerleri garanti gibi. Son formanın kime gideceği ise merak konusu.