Beşiktaş’ta flaş Domagoj Vida gelişmesi

Beşiktaş'ın Hırvat stoper Domagoj Vida, yeni sözleşmesinde maaş indirimini kabul etti.

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Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan Domagoj Vida, kulüpte kalmak istiyor.

Domagoj Vida, 2018'den bu yana formasını giydiği Beşiktaş'la yola devam etme dileğini yönetime iletti. 1 milyon 750 bin Euro talep eden 32 yaşındaki Hırvat oyuncuya, kulüp ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro teklif etti.

Taraflar arasında yapılan son görüşmede ise Vida, “Eğer maç başı bonuslarla teklifi biraz yükseltirseniz bu iş tamamdır” dedi. Başarılı stoperin sezon sona ermeden imza atması bekleniyor.

AVRUPA ERSİN İÇİN ISRARCI

Öte yandan Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu Avrupa kulüpleri almaya kararlı… 21 yaşındaki file bekçisini uzun süredir izleyen Fransa'nın Nice kulübü bonservis teklifini 10 milyon Euro artı sonraki satıştan pay olarak yükseltti.

Beşiktaş yönetimi ise Ersin'i, 13 milyon Euro'dan daha düşük bonservis bedeline satmayı düşünmüyor.