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Beşiktaş’ta, Francisco Montero ve Valentin Rosier Fenerbahçe derbisinde yok!

Beşiktaş'ın savunma oyuncuları Francisco Montero ve Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Yayınlanma: 17:25 - 01 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş’ta, Francisco Montero ve Valentin Rosier Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş’ta, savunma oyuncusu Francisco Montero ve Valentin Rosier sarı kart görükleri için cezalı durumda düştü.

Kayserispor maçının 60. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından rakibine faul yapan Montero, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gelecek hafta pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan siyah beyazlılar, 23 yaşındaki İspanyol stoperden yararlanamayacak.

Ayrıca başarılı savunmacı, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ROSIER DE CEZALI

Öte yandan maçın 76. dakikasında sarı kart gören sağ bek Valentin Rosier de cezalı duruma düştüğü için Fenerbahçe maçında mücadele edemeyecek.

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