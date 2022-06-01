Beşiktaş’ta Fransa’dan paket teklif

Beşiktaş'ın gündemine Fransa'da küme düşen St. Etienne'in üç yıldızı geldi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta seçim geride kaldı, transfer çalışmalarına hız verildi. Kulübe, fırsat transferi olarak Fransa Ligue 1'de küme düşen St. Etienne'in yıldızları, santrfor Wahbi Khazri, stoper Timothee Kolodziejczak ve sol kanat Denis Bouanga önerildi.

Khazri ve Kolodziejczak'ın sözleşmeleri sona erdi. Bouanga'nın da boşa çıkacağı ifade ediliyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, bu üç futbolcunun durumlarıyla ilgili Valerien Ismael'den yanıt bekliyor. 31 yaşındaki Khazri, 33 maçta 10 gol attı. 30 yaşındaki Kolodziejczak, Sevilla ile iki Avrupa Ligi kazandı. 27 yaşındaki Gabonlu Bouanga ise takımın en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK

Ahmet Nur Çebi döneminde maaş ödemelerindeki disiplin, ikinci başkanlık döneminde de sürecek. Çebi, futbolcu ve personel maaşlarının gününde ödenmesine büyük önem veriyor. Daha önce maaşların 6 ay kadar geriden geldiği dönemler yaşanmıştı. Şu an da kimseye maaş borcu bulunmuyor.

SAMET DE RADARDA

En az bir Türk stoper transfer edecek Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı listesine aldı. Kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdikten sonra Adana Demirspor ile yükseldiği Süper Lig'de geçen sezon 33 maç oynayan 28 yaşındaki stoper, istikrarlı performansıyla beğeni toplamıştı.