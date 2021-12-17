Beşiktaş’ta futbolcular Önder Hoca’ya güveniyor

Beşiktaş'ta kriz, fırsatı doğurmuş gibi... Futbolcular, Önder Karaveli’yle sinerji yakaladı. O da işini ciddiye alıyor. Tek sorun, Karaveli’nin derbi tecrübesizliği...

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş derbiye Önder Karaveli motivasyonuyla çıkacak. Yeni hoca sürecinin uzaması, Önder Hoca'nın da giden Kayserispor maçını, yaptığı değişikliklerle çevirmesi hem taraftar hem de futbolcuların gözünde takdir topladı. Karaveli'ye derbinin kapıları açıldı. Yaklaşık 10 gündür Önder Karaveli ile çalışan oyuncuların moralli olduğu, galibiyet için kenetlendiklerini biliyoruz. Hem kendi aralarında hem de hocalarıyla yaptıkları konuşmalarda ‘derbiyi kazanacağız' dediklerini duyuyoruz.

‘SON SÖZ SİZİN'

Öncelikle Önder Karaveli, takımdaki görevinin geçici olduğunu biliyor. Kendini bu şarta göre ayarlamıştı. Buna rağmen çok ciddi ve profesyonelce işini yapıyor. Takım da buna olumlu reaksiyon vermiş durumda. Yeni bir hocanın gelecek olmasından etkilenmeyecektir. Karaveli, maç motivasyonunu hazırlarken takımına iki şeyi hatırlattı: Bir; burası Beşiktaş, bunun bilincinde oynamalıyız. İki; derbi kazanmak bir futbolcu için farklı anlamlar içerir. Oyuncularına sürekli ‘Son sözü siz söyleyeceksiniz' diyor.

KOZU ORTA SAHA

Önder Hoca'nın derbideki en büyük kozu orta sahada güçlü oyunculara sahip olması. Josef'in cezası bitti; Pjanic ve Can'ı ekleyip dirençli bir orta saha kuracak. Savunmada Vida-Serdar tandemini kullanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe stadının atmosferine karşı sol bekte Rıdvan yerine Umut ile başlayabilir. Güven ve Oğuzhan da derbinin gidişatına göre hamle oyuncuları olacak.