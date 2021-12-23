Beşiktaş’ta gecenin kahramanı Ersin Destanoğlu konuştu

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında aldığı galibiyette büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu. Maçta bir de penaltı kurtaran Ersin’in sözleri şöyle;

“55. DAKİKADA SAKATLIĞIM OLDU”

“Bugün ilk dakikalarda geriye düştük ama maçı çevirmesini bildik. Sahaya taraftarlarımızla karakter ve ruh koyduk. Mücadele ettik ve kazandık. 55’ten sonra benim bir ağrım oldu. Zor oldu benim için. Geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz.”

“BEŞİKTAŞ’IN ÖZ KAYNAĞINA SAHİP ÇIKMASI ÖNEMLİ”

“Taraftarımız bizi sürekli destekliyor. Önce hocam, Sergen hocam. Bizi çok seviyorlar. A takımda elimizden geleni yapıyoruz, çok önemli. Altyapıda birçok oyuncu oynayabileceğine inanıyor. Beşiktaş’ın öz kaynağına sahip çıkması çok önemli. Rıdvan, ben, Serdar… Bugün Emre. Önder hocamız. Sergen hocamızı da çok seviyorlardı. Bu bizim için çok önemli. Altyapıda birçok genç oyuncu ben de bir gün oynayabilirim diyebilir.”