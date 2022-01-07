Beşiktaş’ta geçmişten geleceğe! Felsefe sürüyor…

38 yıl 10 aylık Atiba Hutchinson'dan, 17 yıl 7 aylık Emirhan İlkhan'a... Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı'dan bu yana sürdürülen felsefe, geçmişten geleceğe taşınıyor...

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Beşiktaş’ın Süper Kupa zaferinde iki isim manşetlere çıktı. 39 yaşına basmasına iki aydan az süre kalan Atiba Hutchinson ile henüz reşit bile olmayan Emirhan İlkhan…

Atiba, takımının golünü atmakla kalmadı, 120 dakika boyunca sahadaki en yaşlı isim olmasına rağmen adım atmadık yer bırakmadı, penaltı vuruşunu da ağlara yolladı. Emirhan ise 80'de maça dahil oldu. Genç orta saha oyuncusu, uzatmalar dahil attığı çalımlar ve paslarla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'la belki de son yılındaki Atiba'nın bayrağı ilk resmi maçına çıkan Emirhan'a devretmesi, gelecek sezonun da habercisi gibiydi.

BEŞİKTAŞ KLASİĞİ

“Şenollar, Birollar gider Yusuflar, Sanlılar gelir…” Baba lakaplı Hakkı Yeten, Beşiktaş'ın felsefesini böyle anlatıyordu. Siyah-beyazlılarda altyapıya verilen önemi anlatan bu söz, Süleyman Seba ile devam etti. Şimdilerde Atiba, takımın en tecrübelisi olarak bu bayrağı özkaynaktan gelen yeni gençlere devretmenin hazırlığını yapıyor.