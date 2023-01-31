Beşiktaş’ta Gedson Fernandes cezalı duruma düştü! Şenol Güneş tepki gösterdi

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fatih Karagümrük maçı sona erdikten sonra gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 22 haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Gedson Fernandes depremi yaşandı.

Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen başarılı orta saha, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdiği için sarı kartla cezalandırıldı. Hakemi eliyle iten 24 yaşındaki futbolcu, gördüğü sarı kart nedeniyle Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de, gereksiz kart görüp cezalı duruma düştüğü için saha kenarından oyuncusuna kızdı.

“BENİM KADAR İYİ OYNAYACAK OYUNCULAR VAR”

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fernandes, “Takımımızda iyi oyuncular var. Sivasspor maçında en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar çıkacaklar, ben olmasam da galibiyet için iyi bir performans gösterecekler.” dedi.