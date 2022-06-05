Beşiktaş’ta gençler masaya! Transferde Tolisso sürprizi…

Beşiktaş, özkaynak projesinin yıldızlarıyla yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor. Kaleci Ersin, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkan’la masaya oturacak olan yönetim, oyuncuların maaşlarında da iyileştirme yapacak. Öte yandan transferde ise, Tolisso sürprizi yaşandı...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş yönetimi, gençleri elden kaçırmamak için harekete geçiyor. Gelecek yıl siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan kaleci Ersin, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan'la uzun vadeli kontratlar yapılması gündeme geldi.

Rıdvan ve Serdar'ın yurt dışında taliplerinin olması sözleşme uzatmaya da yanaşmaması Beşiktaş'ta son zamanlarda yaşanan büyük problemler arasında. Teknik Direktör Valerien Ismael, iki futbolcuyu da kadroda görmek istiyor. Siyah-beyazlıların elini rahatlatan isimler ise Ersin ve Emirhan.

Genç kaleciye henüz resmî teklif gelmemiş olması siyah-beyazlıların işini kolaylaştırıyor. Emirhan'ın ise mevcut maaşına büyük oranda zam yapılıp, 2025 yılına kadar sözleşme uzatılmak isteniyor.

TOLISSO SÜRPRİZİ

Bayern Münih'ten ayrılan Fransız yıldız Correntin Tolisso'nun Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Menajeri aracılığıyla oyuncunun şartları sorulurken, 4 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası talep edildi. Beşiktaş cephesi istenilen rakamı yüksek bulurken pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.