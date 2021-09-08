Beşiktaş’ta gitmeyen dert

Beşiktaş, yollarını ayırmak istediği üç futbolcu ile anlaşamadı.

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

12 yeni transferle sezona başlayan Beşiktaş, gözden çıkarılan futbolcular yüzünden sıkıntılı. Siyah-beyazlılar, yollarını ayırmak istediği Ljajic, Lens ve Douglas ile anlaşma sağlayamadı. Yıllık ücretleri 6 milyon Euro'yu bulan 3 oyuncu da takımda kaldı. Maaşı 3.2 milyon Euro olan Ljajic, Sampdoria ve PAOK ile görüştü ancak transfer gerçekleşmedi.

Sözleşmesini feshetme aşamasına gelen Lens ise son anda çark etti. Yıllık 1.8 milyon Euro alan Hollandalı, Karagümrük ile anlaşamadı. Kartal'da sadece 5 lig maçına çıkabilen Douglas'ın maaşı da 1 milyon Euro… Brezilyalı da sözleşme fesih teklifini kabul etmedi. Ljajic, Lens ve Douglas'ın ‘kadro dışı' durumları sürecek.

Taraftara uyarı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarına gitmek isteyen taraftarlar için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında da bulunuldu