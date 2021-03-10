Beşiktaş’ta Gökhan Töre’nin sakatlığı korkuttu

Spor Toto Süper Lig’de Cuma günü Başakşehir ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta, yıldız futbolcu Gökhan Töre sakatlık geçirdi.

Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden 29 yaşındaki futbolcunun kontrolleri sonrasında siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan duyuruda, “Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Bu sezon Süper Lig’de 11 maçta forma giyen hücum oyuncusu 1 gol atabildi.

Gökhan Töre'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/0ExyxiJi55 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 10, 2021