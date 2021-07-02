Beşiktaş’ta golcü harekatı

Çifte kupalı Beşiktaş'ta ilk gündem golcü transferi. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın önceki gece yaptığı “Hedefimiz ikinci kamp öncesi transferlerin %80'ini tamamlamak. Takıma heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. 2 santrfor almak istiyoruz.” açıklamaları sonrasında camiada gözler uzun süredir pazarlıkların sürdüğü Edin Dzeko ve Diego Costa isimlerine çevrildi. Sergen Yalçın 2 yıldızdan birini kadroda görmek istiyor.

KENAN'DA MUTLU SON

Beşiktaş, bonservisi elinde olan ve ilk görüşmede yüksek yıllık ücret ile imza parası isteyen Diego Costa'yı makul bir sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Edin Dzeko için de İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Kartal bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istiyor. Güven Yalçın'ın geri döneceği forvet hattına imza aşamasına gelinen Kenan Karaman da dahil olacak.

ROSIER İMZAYA YAKIN

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'in transferinde de imzaya yaklaştı. Fransız oyuncunun siyah- beyazlılarda kalmak istediğini Sporting Lizbon'a bildirmesinden sonra hız kazanan görüşmelerde ufak pürüzler kaldığı öğrenildi. Beşiktaş, Rosier'i satın alma opsiyonlu kiralama ile Portekiz kulübünden transfer edecek.

FERNANDO’DAN HABER BEKLİYOR

Orta saha transferinde Gedson Fernandes'i kiralamak için Benfica ile temasa geçen Beşiktaş, Portekiz kulübünün oyuncuyu bonservisiyle satmak istemesi üzerine geri adım attı. Rotasını ekonomik nedenlerle Çin kulübü Beijing Guoan'dan ayrılmak isteyen Fernando'ya çeviren siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu kulübüyle sözleşmesini fesheder etmez Beşiktaş resmi imzayı attırmayı planlıyor.