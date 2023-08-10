Beşiktaş’ta gözler Alex Oxlade-Chamberlain’den gelecek raporda

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Alex Oxlade-Chamberlain transferini bitirmek için detaylı sağlık raporunu beklediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ta Alex Oxlade-Chamberlain transferi için geri sayım sürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin İngiltere'de yaptığı görüşmenin ardından mali şartlarda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı yönetimin sakatlık endişesini gidermek için kendi isteğiyle İstanbul'a geldi.

“Her türlü testten geçmeye hazırım” diyen Chamberlain'in geçmiş sakatlık raporları incelenirken detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği öğrenildi. Yönetim yapılan geniş kapsamlı taramadan gelecek olumlu raporu bekliyor. Sağlık heyeti transfer için ‘sakatlık engeli yoktur’ onayı verirse Chamberlain ile 2+1 yıllık kontrat imzalanacak.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan ayrılan yıldız orta sahaya yıllık 2.8 milyon Euro maaş artı 1.5 milyon Euro imza parası vereceği öğrenildi. Sağlık heyetinden gelecek olası olumsuz raporda ise Lyanco transferinde olduğu gibi Chamberlain İngiltere'ye geri dönecek.