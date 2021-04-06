Beşiktaş’ta gözler Cenk Tosun’a çevrildi

Beşiktaş’ta golcü krizi yaşanıyor. Vincent Aboubakar'ın yarın oynanacak Alanyaspor ve hafta sonundaki BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek olması nedeniyle gözler Cenk Tosun'a çevrildi. Milli takım kampında hastalanan Cenk'in bugün yapılacak kontrollerinin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Larin'den Kasımpaşa maçında verim alamayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Cenk'ten gelecek habere göre hareket edecek.

Bu sezon Kara Kartal'da harika bir performans sergileyen Cyle Larin'in ileri uçta forma giydiği maçlarda sadece 2 golü var. Kanadalı yıldız, kanatlarda forma giydiği maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Sergen Yalçın da Larin'e yeniden sol kanatta görev vermek için Cenk'in oynamasını bekliyor.

“İŞ KAZASI OLARAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Öte yandan Kasımpaşa’ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve kötü futbol Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etmedi. Yalçın, maçın ardından futbolcularına “Bu maçı bir iş kazası olarak düşünmek ve görmek istiyorum” diyerek uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam, Alanyaspor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istediklerine vurgu yaptı.