Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi
Beşiktaş'ta Aboubakar geri sayımda; Al Nassr ile sözleşmesini feshedince ‘Kara Kartal’ olacak. Ozan Tufan için Hull City ile görüşülüyor. Boupendza, Hadziahmetovic ve Fernando gündemdeki diğer isimler.
Süper Lig'de ilk yarıyı zirveden uzaklaşmadan kapatmayı başaran Beşiktaş; Weghorst ve Montero ile yollarını ayırdıktan sonra gözünü takviyelere çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, farklı bölgelerle yapacağı takviyelerle, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürmeye çalışacak. İşte son durum:
- Aboubakar, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu forvet Arap kulübü sözleşmesini feshettikten sonra imza için İstanbul'a gelecek.
- Şenol Güneş ile tekrar çalışmak isteyen Ozan Tufan'a kolaylık sağlaması için Hull City'li yöneticilerle temaslar devam ediyor.
- Aaron Boupendza, gündemdeki isimlerden biri. Bu oyuncu gelirse, Jackson Muleka'nın kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek.
- Hadziahmetovic için Konyaspor'a teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Fernando girişimini Antalya cephesi reddetti.