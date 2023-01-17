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Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi

Beşiktaş'ta Aboubakar geri sayımda; Al Nassr ile sözleşmesini feshedince ‘Kara Kartal’ olacak. Ozan Tufan için Hull City ile görüşülüyor. Boupendza, Hadziahmetovic ve Fernando gündemdeki diğer isimler.

Doğan GÜNDOĞDU
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Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi

Süper Lig'de ilk yarıyı zirveden uzaklaşmadan kapatmayı başaran Beşiktaş; Weghorst ve Montero ile yollarını ayırdıktan sonra gözünü takviyelere çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, farklı bölgelerle yapacağı takviyelerle, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürmeye çalışacak. İşte son durum:

  1. Aboubakar, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu forvet Arap kulübü sözleşmesini feshettikten sonra imza için İstanbul'a gelecek.
  2. Şenol Güneş ile tekrar çalışmak isteyen Ozan Tufan'a kolaylık sağlaması için Hull City'li yöneticilerle temaslar devam ediyor.
  3. Aaron Boupendza, gündemdeki isimlerden biri. Bu oyuncu gelirse, Jackson Muleka'nın kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek.
  4. Hadziahmetovic için Konyaspor'a teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Fernando girişimini Antalya cephesi reddetti.
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