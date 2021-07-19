Beşiktaş’ta gündem yeniden Akpom

EKONOMİK sorunlar ve limit nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta forvet takviyesi için gündeme gelen son isim Chuba Akpom oldu. Takımda kalmayan Aboubakar'ın yerine tipik ‘9 numara' arayan siyah-beyazlılar Diego Costa'dan haber beklerken İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen 25 yaşındaki Nijerya asıllı santrfora yöneldi. İngiliz medyası da Beşiktaş'ın Akpom pazarlığını doğruladı.

PATLAMA YAPAMADI

FUTBOLA Arsenal altyapısında başlayan, İngiliz futbolunun gelecek vaat eden oyuncularından biri olarak gösterilen Akpom, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Nijerya asıllı forvet; Hull, Brighton ve St. Truiden'de (Belçika) kiralık oynadı; Ağustos 2018'de Yunan ekibi PAOK'a gitti, Eylül 2020'de iddlesbrogh'ya transfer oldu. İngiliz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'ta sona erecek Akpom'un satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde.

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BOLOGNA’DAN MÜJDELİ HABER

BOLOGNA Futbol Direktörü Walter Sabatini, “Diego Costa bize önerildi ama farklı bir oyuncu profilini kadroya katmayı uygun gördük” açıklamasını yaparak Beşiktaş'ın almak istediği deneyimli forvetin önünü açtı. İtalyan kulübünün öncelikli hedefinin, Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Marko Arnautovic olduğu belirtildi. Kara Kartal bu oyuncuya da talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.