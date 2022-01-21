Beşiktaş’ta hedef 3’te 3

Beşiktaş, galibiyet serisini yükseltme peşinde. 15 maç aranın ardından üst üste iki karşılaşmasını kazanan siyah beyazlılar, yarın Malatya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Ali AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve 15 maç aradan sonra üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.30'da konuk olacağı Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanarak zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor.

ÜÇLÜDEN İYİ HABER

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Beşiktaş'a üç iyi haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle Karagümrük karşısında yer alamayan Atiba, Welinton ve Emirhan İlkhan takımla çalışmalara katıldı. Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Malatya'ya gidecek.