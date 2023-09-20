Beşiktaş’ta hedef: Avrupa’da en uzun süreli galibiyet serisi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında en uzun süreli galibiyet serisini devam ettirmenin peşinde.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge’e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında üst üste en fazla 6 maçı galip tamamlamıştı. Ancak bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırayla Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev’i mağlup ederek 6’da 6 yaparak bu rekoru kırdı.”

Beşiktaş, Club Brugge karşısında kazanarak bu rekorunu 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

Daha önceki rekor 5 galibiyet

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste 5 galibiyet alarak bir rekor kırmıştı. O dönemde Viktoria Plzen, HJK Helsinki, CSKA Sofya ve Rapid Wien gibi takımları mağlup eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto karşısında aldığı mağlubiyetle bu seriyi sonlandırmıştı.

Avrupa’da yenilmezlik serisi 8 maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda ulaşmıştı. Bu dönemde Viktoria Plzen, HJK Helsinki, CSKA Sofya ve Rapid Wien’i mağlup eden Beşiktaş, grup aşamasında lider olarak son 16 turuna yükselmişti. Ancak bu serisi, Porto’ya karşı alınan mağlubiyetle son bulmuştu.

Şenol Güneş ile Avrupa’da üst üste 7 maç yenilmedi

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmamıştı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda bu başarıya ulaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a elenmişti. Şampiyonlar Ligi’nde ise grup aşamasında lider olarak son 16 turuna yükselmiş, ancak Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0’lık yenilgiyle bu seriyi sonlandırmıştı. (AA)