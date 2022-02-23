Beşiktaş’ta hedef Nuno Espirito

Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, en son Tottenham’ı çalıştıran Nuno Espirito'yu gelecek sezon takımın başına getirmek için çalışıyor.

Ali AYDIN

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Yeni sezon için Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nuno Espirito ismi gündeme geldi.

Siyah-beyazlılarda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Portekizli teknik adamı ikna etmek için çalışmalara başladı. 48 yaşındaki hocanın, Kazancı'nın sunduğu projeden oldukça etkilendiği ve ikili arasındaki temasların devam edeceği öğrenildi. Espirito'nun Beşiktaş'ın genç ve gelecek vadeden kadrosundan da övgüyle söz ettiği bildirildi.

1 KASIM’DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Nuno Esprito, Rio Ave ve Valencia'nın ardından daha önce kalesini koruduğu Porto'nun başına geçti. 2017-21 arası çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers'ı ilk sezonunda Championship'te şampiyon yapıp Premier Lig'e taşıdı. Espirito'nun geçen haziran ayında başına geçtiği Tottenham'daki macerası kısa sürdü ve 1 Kasım'da kötü gidişin ardından görevine son verildi.

Deneyimli hoca, ülkesi Portekiz'den oyuncu tercihleriyle biliniyor.

ÖNDER KARAVELİ İÇİN KARAR HAZİRAN’DA

Beşiktaş’ta yeni sezonda da takımın başında kalmak isteyen Teknik Direktör Önder Karaveli, yönetimden haber bekliyor. Son dönemde gelen eleştirilerin ardından Altay maçıyla nefes alan Karaveli, ligde yükselişe geçilmesi ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasının kredisini yükselteceğini düşünüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ise hoca konusunda kesin kararı mayıs ayındaki seçimin ardından verecek.