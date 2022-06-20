Beşiktaş’ta ibre eski gözdeye döndü

Golcüsünü belirlemek için acele eden Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önerisiyle eski gözde tekrar gündeme geldi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Kiralık Batshuayi, Chelsea'ye geri döndü. Cyle Larin ve Güven Yalçın, biten sözleşmelerini yenilemedi. Elde kalan tek santrfor, rotasyon olarak düşünülen Kenan Karaman…

Ve Beşiktaş, yeni golcü veya golcülerini belirlemek adına elini çabuk tutuyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonun mesaisine 27 Haziran'da başlayacak. Avusturya kampı ise 5 Temmuz'da start alacak. Yeni santrforu yurtdışı etabına yetiştirmek için büyük acele var.

İBRE DÖNDÜ

Wout Weghorst'ten yanıt beklerken Alexander Sörloth'la da teması kesmeyen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi de topa girdi. Çebi, Luuk de Jong'u futbol şubesine önerdi. Luuk De Jong, sezonu Barcelona'da kiralık tamamladı. Sevilla ise bir yıllık sözleşmesi kalan Hollandalıyı elinden çıkarmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcu bonservisini alırsa Beşiktaş'ın resmi teklif yapması bekleniyor.

Beşiktaş, 2 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası belirledi.

ÜÇ BÜYÜK LİGDE OYNADI

De Graafschap altyapısında 2001'de futbola başlayan Luuk de Jong, sırasıyla Twente, M'Gladbach, Newcastle, PSV, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. Bu oyuncu için toplam 32 milyon Euro bonservis ödendi. Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini son dönemde Weghorst'a kaybetti. 1.88'lik santrfor geçen sezon Barcelona’da 29 maçta 7 gol attı.