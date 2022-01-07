Beşiktaş’ta iki futbolcu daha coronaya yakalandı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesi iki oyuncusunda daha corona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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Beşiktaş’ta corona kabusu bitmiyor! Katar öncesi 5 futbolcu görülen semptomların ardından dün teknik sorumlu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun ardından 2 futbolcu daha coronaya yakalandı. Beşiktaş’ta corona testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 5’e yükseldi.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı PCR testinde pozitif sonuçlar çıktı.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”