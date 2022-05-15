Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Valentin Rosier şoku

Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasının ilk yarısında iki kırmızı kart görerek büyük şok yaşadı. Valentin Rosier ve Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, Göztepe karşısında yine de ilk yarıyı iki farklı önde tamamladı.

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Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı ancak, Valentin Rosier ve Josef de Souza’nın kırmızı kart görmesiyle sarsıldı.

Maçın 9. dakikasında sarı kart gören sağ bek Rosier, 19. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Yıldız savunmacı ikinci sarı kartta hakem Ümit Öztürk’e itirazlarda bulunsa da, karar değişmedi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

JOSEF ÖNCE GOL SONRA KIRMIZI!

Buna rağmen oyundan kopmayan siyah beyazlılar, 27. dakikada Cyle Larin ve 32. dakikada Josef de Souza’nın golleriyle 2-0’lık üstünlüğü yakalarken, 37’de bir şok daha yaşadı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza rakibinin bileğine tehlikeli şekilde basınca hakem Ümit Öztürk önce sarı kartına başvurdu. Ancak VAR uyarısı sonrası karar değişti ve Josef de Souza direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.